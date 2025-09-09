La Selección de Ecuador cerró la Eliminatorias CONMEBOL con el partido contra Argentina y tras cuatro empates consecutivos ya había dudas de la continuidad de Sebastián Beccacece. Tras el partido se confirmó el futuro del DT argentino para el siguiente año.

El resultado no cambió nada en la decisión de la FEF y Sebastián Beccacece seguirá siendo entrenador de Ecuador para el Mundial 2026. El DT tiene contrato hasta julio y estará al frente de los amistosos y el certamen.

Sebastián Beccacece fue cuestionado incluso por los hinchas, quiénes antes del partido contra Argentina protagonizaron un banderazo dónde también exigieron la salida del DT en los exteriores del hotel.

En medio de las críticas, se conoce que hay ya otras selecciones que piensan en Beccacece en caso de que la FEF lo saque. Beccacece dirigirá su primera Copa del Mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

