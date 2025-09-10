La Selección de Ecuador fue superior a Argentina en el cierre de Eliminatorias y hubo jugadores que brillaron de forma individual. Uno de ellos destacó tanto que ya los hinchas de un gigante del país campeón del Mundo lo piden como refuerzo.

Una cuenta en X sugirió el fichaje de Nilson Angulo para River Plate de Argentina, y en pocas horas ya había un montón de comentarios de los hinchas que estaban de acuerdo.

El ecuatoriano arrancó de titular una vez más y exigió a la defensa de Argentina en más de una ocasión. Angulo fue uno de los nuevos convocados que eligió Beccacece desde la doble fecha anterior.

Es titular y figura en el Anderlecht de Bélgica y su pase está cotizado ahora en 7 millones de dólares. El club rechazó ofertas de España e Inglaterra para esperar a después del Mundial 2026, dónde esperan que se revalorice.

El canterano de Liga de Quito dio su salto a Europa a los 22 años y arrancó en las juveniles del Anderlecht, ahora ya es titular y uno de los mejores jugadores del plantel. Su contrato vigente es hasta la temporada 2029.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.