Este domingo 23 de noviembre de 2025 se juega una nueva edición del Clásico del Norte de Londres entre Arsenal y Tottenham por la Premier League. Los ‘Gunners’ llegan a este partido con la gran chance de separarse más de Manchester City y también de Liverpool, que perdieron sus partidos.

Tottenham buscará dar la sorpresa del fin de semana en el Emirates Stadium. Los ‘Spurs’ necesitan una victoria para no desprenderse totalmente de la lucha por el campeonato, y también para terminar con la “paternidad” cañonera de las últimas temporadas.

¿Qué canal pasa el partido de Arsenal vs Tottenham?

Estos son los canales para ver el partido de Arsenal vs Tottenham por la Premier League:

Sudamérica: ESPN y planes de Disney+.

México: FOX One, Caliente TV

Estados Unidos: Peacock

España: DAZN

Hincapié será titular en Arsenal ante Tottenham. (Foto: GettyImages)

¿Piero Hincapié será titular en Arsenal?

El central ecuatoriano, Piero Hincapié, comenzaría como titular en Arsenal, en reemplazo de Gabriel, que se lesionó con Brasil en la fecha FIFA. El central ecuatoriano sería el encargado de hacer como central por la izquierda en un partido clave en la pelea por el título.

¿A qué hora comienza el partido entre Arsenal y Tottenham por la Premier League?

El partido entre Arsenal y Tottenham comenzará desde las 11H30 (Ecuador, Colombia, Perú).