Atento Barcelona: Jhonny Quiñónez podría cambiar de equipo

Si hay un jugador que ha visto su situación totalmente revertida en Barcelona este 2025 es Jhonny Quiñónez. El volante ecuatoriano pasó de ser los más criticados a ser figura del club y ahora hay novedades de su futuro.

Según La Posta, Barcelona quiere negociar la compra del pase de Jhonny Quiñónez con Independiente de Avellaneda. Los ‘toreros’ lo tienen a préstamo desde el gigante de Argentina, quiénes tienen la mitad del pase.

El 50% del pase que tiene el ‘Rojo’ está valorado en 350 mil dólares, cifra que los amarillos deben pagar para la compra definitiva del volante ecuatoriano. El jugador iba a salir pero fue pedido expreso del entrenador César Farías.

La otra mitad del pase sigue perteneciendo a SD Aucas, con los ‘Orientales’ justamente fue campeón de la LigaPro bajo el entrenador venezolano en la temporada 2022. Si Barcelona no lo compra, en diciembre el ex Aucas tendrá que buscar nuevo equipo.

Aucas tiene valorado su porcentaje del pase en 500 mil dólares, por lo que si Barcelona quiere comprar la otra mitad del jugador para tener la totalidad de ingresos en una futura venta, deberá invertir cerca de 900 mil dólares.

Jhonny Quiñónez lleva más de 50 partidos con Barcelona, ha anotado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Tuvo un paso irregular en Argentina y luego regresó al país.

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Jhonny Quiñónez – Independiente.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

Barcelona busca comprar el pase de Jhonny Quiñónez tras convertirse en figura bajo César Farías.

El club debe pagar 350 mil dólares a Independiente de Avellaneda por el 50% del pase.

La totalidad de la ficha del volante costaría 900 mil dólares sumando el porcentaje de Aucas.