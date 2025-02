Barcelona ofertó por otro de los ídolos de Emelec para este 2025

En el último tiempo, Barcelona SC fue por varios jugadores que tuvieron pasado en Emelec, muchos en efecto llegaron como Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Joao Rojas etc. Este miércoles se conoció que uno de los máximos referentes azules pudo fichar por los amarillos.

En conversaciones con DSports, el volante ecuatoriano Ángel Mena contó que en junio del 2024 recibió la oferta firme de Barcelona para que firme con los amarillos hasta diciembre 2025.

Siempre sonó como fuerte rumor y ahora queda confirmado, además se conoce que los ‘toreros’ le ofrecían cifras mucho más altas de lo que podía pagar Emelec en ese momento.

La no llegada de Ángel Mena a Barcelona no se debió por temas económicos, si no que el ex Pachuca y León no sentía que podía irse al rival de Emelec, el club del cuál tiene mucho cariño.

Ángel Mena era seleccionado de Ecuador hasta el 2024.

El salario que recibe Ángel Mena en el Pachuca de México

Ángel Mena percibía 800 mil dólares al año, una cifra complicada de igualar por parte del fútbol ecuatoriano, en Club León ganaba cerca de 1 millón de dólares y se conoce que en Orense ganaría mucho menos que eso.

