Independiente del Valle

Barcelona quiere de regreso a un campeón sudamericano con Independiente

Un campeón sudamericano con Independiente del Valle podría regresar al fútbol ecuatoriano pero para jugar en Barcelona SC.

Por Gustavo Dávila

Fue campeón con IDV y Barcelona lo quiere de vuelta Foto: Getty.
Barcelona SC sigue buscando refuerzos por pedido de Ismael Rescalvo y tras el flojo nivel de Johnny Quiñónez y la falta de continuidad de Leonai Souza, los amarillos van por un nuevo volante central. El elegido sería uno de los campeones internacionales de Independiente del Valle.

Según rumores de medios guayaquileños, el volante Joao Ortiz es uno de los nombres que ha pedido Rescalvo para Barcelona. El jugador se encuentra actualmente en el Portland Timbers de la MLS.

Joao Ortiz tiene un valor de cerca de 2 millones de dólares por lo que Barcelona intentará una cesión para el 2026. El ecuatoriano estuvo en Liga de Quito e Independiente del Valle, donde sumó varios títulos.

El volante central estuvo dos años en Independiente del Valle y le bastó para ganar dos torneos nacionales y dos internacionales. En Delfín SC tuvo temporadas destacadas y le hizo valer su traspaso a Liga de Quito.

Un extremo, un defensor central, un lateral y un volante central son los puestos en que Barcelona buscará reforzarse. Ante una posible salida de Octavio Rivero y Felipe Caicedo, también podrían buscar un delantero.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Fue seleccionado de Ecuador y recibió una oferta de Barcelona para el 2026

Joao Ortiz – Portland Timbers

En resumen

  • Barcelona SC busca a Joao Ortiz, volante central del Portland Timbers de la MLS, como refuerzo.
  • Joao Ortiz tiene un valor cercano a los 2 millones de dólares y Barcelona buscaría una cesión.
  • Joao Ortiz ganó cuatro títulos con Independiente del Valle en dos años (dos nacionales y dos internacionales).
gustavo dávila
Gustavo Dávila
