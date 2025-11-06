Barcelona va por un ex seleccionado de Ecuador para el 2026

Barcelona SC activó las búsquedas de refuerzos para la siguiente temporada y este jueves se conoció que los amarillos presentaron una oferta para un nuevo fichaje. Un ex seleccionado de Ecuador tiene una propuesta formal para el 2026.

José Carabalí recibió la oferta de Barcelona para volver a LigaPro en el 2026. El volante y lateral se encuentra actualmente en Universitario de Deportes de la primera división de Perú.

El jugador dejó LigaPro en el 2023 tras haber salido de Orense, aunque sus mejores temporadas las vivió en Universidad Católica. Su rendimiento lo llevó a ser convocado por Gustavo Alfaro para las Eliminatorias a Qatar 2022.

Este año lleva jugando 38 partidos entre los dos torneos cortos de Perú y la Copa Libertadores. Viene de ser campeón nacional con Universitario, club al que llegó por pedido de Fabián Bustos.

José Carabalí – Universitario. Foto: Getty.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

