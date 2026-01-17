Barcelona SC quiere fichar a uno de los volantes más regulares e importantes del fútbol argentino en la última temporada. Tras varias salidas y bajos niveles, al equipo ecuatoriano le urge contratar un nuevo volante y quieren dar el bombazo con una contratación estelar.

Según la información revelada por César Luis Merlo, Barcelona SC está muy cerca de hacerse con el fichaje de uno de los capitanes y pilares de Deportivo Riestra, Milton Céliz. El volante argentino y el club tendrían negociaciones muy avanzadas en la búsqueda de este fichaje.

Céliz llegaría a Ecuador para reforzar una posición muy delicada de Barcelona SC en los últimos años. El ‘Ídolo’ no encontró un volante de garantías en futbolistas como Dixon Arroyo o Jhonny Quiñónez. Además, Leonai Souza no se pone bien a nivel físico y su aporte es una total duda.

En este contexto, el perfil de Céliz gusta y mucho, ya que el jugador argentino casi no se perdió partidos en el 2025, estuvo en la mayoría de encuentros. Solo se perdió 4 partidos en todo el año, 1 por suspensión y 3 por un desgarro muscular que lo mermó de las canchas.

Milton Céliz es uno de los capitanes de Riestra. (Foto: GettyImages)

Sería uno de los fichajes más importantes de Barcelona SC para esta temporada, donde casi no ha contratado a jugadores de importante actualidad. Las charlas entre los clubes, de acuerdo a César Luis Merlo, son fluidas y hay altas probabilidades de concretar un fichaje.

Los números de Milton Céliz en la última temporada

En la última temporada en el fútbol argentino, entre los dos torneos con Deportivo Riestra, Milton Céliz llegó a jugar un total de 32 partidos. Sumó en cancha 2.758′ minutos, siendo de los jugadores más regulares, marcó 3 goles y no dio asistencias.

¿Cuántos años tiene Milton Céliz?

Actualmente, Milton Céliz tiene 33 años y el volante argentino podría llegar a Ecuador con un contrato por una temporada. Tiene firmado con Riestra hasta finales de 2026. Son horas claves para decidir su posible llegada a Ecuador.

