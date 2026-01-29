Benedetto llegó a Ecuador y no dejó indiferente a nadie. El delantero argentino, que pasó por Boca Juniors, es el fichaje estelar de los amarillos, pero su ritmo no convence. Por lo cual, la hinchada fue a “presionarlo” en el aeropuerto dejando imágenes muy virales.

Se viralizó en redes sociales como en la salida del aeropuerto, Benedetto tuvo un “cruce” con un hincha de Barcelona SC. Se ve como el delantero argentino quiso retirar fuerte su brazo, pero el aficionado no lo dejó. En ese momento, la tensión aumentó y el goleador se detuvo a escuchar.

Los hinchas le pidieron que dé todo de él y que confían en qué será un buen año para él y el club. El ‘Pipa’ solo asintió con la cabeza, pero con un gesto muy serio, mientras trataba de seguir caminando. Al final, el goleador pudo librarse y seguir con la salida del aeropuerto.

El ‘Pipa’ no viene con una gran actualidad, de hecho su último gol fue en 2024. No obstante, César Farías fue el gran impulsor de su fichaje y el goleador quiere responder en cancha. Asimismo, confesó que se siente feliz de estar en el “más grande de Ecuador”.

No se ha reportado ninguna lesión, así que se espera que Benedetto pueda entrenar con normalidad y debutar muy pronto con la camiseta amarilla. El goleador argentino volverá a jugar la Copa Libertadores y se espera que ayude al club a avanzar a la zona de grupos.

Los números de Benedetto en la temporada 2025

En la temporada 2025 entre Olimpia y Newell’s, Darío Benedetto apenas jugó un total de 21 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y solo dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 1.080 minutos y se ve un claro declive en su carrera a los 35 años.

¿Hasta cuándo firmará Benedetto con Barcelona SC?

Darío Benedetto firmará con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El delantero es del gusto de César Farías y podría incluso debutar en la ‘Noche Amarilla’ de este 31 de enero. El goleador puede tener minutos, pero todavía es una incertidumbre.

