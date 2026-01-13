César Farías será el DT de Barcelona SC para este 2026, sin embargo, el venezolano aún no llega a Ecuador, y en medio de esta espera, el ‘Ídolo’ ya se está moviendo en el mercado de fichajes. Ahora el club ya contrató a un nuevo jugador.

El nuevo futbolista de Barcelona SC para la temporada 2026 es Jonathan Perlaza. El extremo ecuatoriano terminó su etapa en México y regresa a Ecuador para jugar con el ‘Ídolo’. Perlaza aportaría diferentes variantes al ataque del equipo amarillo y llega como el reemplazo de Janner Corozo.

Perlaza llega como “Agente Libre”, por lo cual, los amarillos no tendrán que pagar una cuota de fichaje por él. Sino más bien solo acordaron su sueldo. Varios rumores ponían a Perlaza cerca de otros equipos, pero Barcelona SC parece que siempre fue su prioridad.

El extremo se incorporará a la pretemporada de los amarillos y buscará ganarse un lugar como titular en este curso. Perlaza ya supo brillar con estos colores y fue ese rendimiento con Barcelona el que lo llevó a jugar en México, donde estuvo ahora con Queretaro.

Perlaza supo brillar en Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

El regreso de Jonathan Perlaza también se da en medio de la política económica de Barcelona SC para esta temporada. El club ya avisó que no hará grandes fichajes para este 2026, ya que la idea pasa por bajar el gran pasivo que tienen y eso va desde el salario y presupuesto del club.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2026

De momento, Barcelona SC lleva varios fichajes. El club contrató a jugadores como José Gabriel Cevallos, Sergio Núñez y ahora Pedro Pablo Perlaza. Además, se dio el regreso de Luca Sosa y se mantiene a jugadores como Joaquín Valiente y Jhonny Quiñónez.

