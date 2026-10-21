Barcelona y Emelec van por el mismo fichaje para el 2027

Barcelona y Emelec empiezan a buscar fichajes y ahora se conoce que ambos clubes del Astillero van por el mismo defensa central.

El mercado de fichajes de la LigaPro 2027 empieza a encenderse y Barcelona SC y Emelec ya tendrían un objetivo en común para reforzar sus plantillas. Emelec lo negoció y ahora podría ver como se entromete su rival del Astillero.

Gregori Anangonó, actual jugador de Universidad Católica, también habría entrado en los planes de Barcelona SC. Esto ocurre pese a que semanas atrás su fichaje por Emelec se daba prácticamente por confirmado.

Ambos equipos verían con buenos ojos la incorporación del defensor por su rendimiento en Universidad Católica sumado a la chance económica. Además, Anangonó termina contrato en diciembre, por lo que podría llegar como agente libre y sin costo de transferencia.

Tanto Barcelona como Emelec tienen entre sus prioridades reforzar la defensa central, especialmente ante la posibilidad de que se produzcan salidas en esa zona. Ahora será Anangonó quién eliga a qué grande dar el salto en su carrera para el 2027.

Por su parte, Liga de Quito también habría sondeado a Anangonó durante la temporada pasada aunque parece que todo era rumor. Anangonó se irá del club tras haber conquistado la Copa Ecuador 2025 con Universidad Católica.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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