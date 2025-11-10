Estas dos semanas la Selección de Ecuador jugará dos nuevos amistosos en la previa del sorteo del Mundial 2026. El equipo nacional se enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda, para estos encuentros, Sebastián Beccacece ya hizo la convocatoria y dejó fuera a varios nombres importantes.

Algunos de estos nombres ya son ausentes constantes en la Selección de Ecuador en los últimos partidos. Por lo cual, también ya se intuye que estos futbolistas no serán convocados para el Mundial 2026. El DT ha dejado claro que no cuenta co ellos.

Jeremy Sarmiento se “peleó” con el DT tras el polémico partido contra Chile por las Eliminatorias al comienzo del año. Eso le ha costado volver, sumado a su irregularidad en Italia, el extremo ecuatoriano tiene prácticamente imposible volver a ser convocado.

Otro jugador que ya no entraría en la convocatoria de la Selección de Ecuador y que era uno de los más pedidos es Byron Palacios. El goleador de LigaPro, vive un gran momento, pero Beccacece optó por abrirle la puerta a Jeremy Arévalo y no a él. Por lo cual, es casi imposible que sea convocado al Mundial.

Los convocados de la Selección de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Otro jugador que ya no sería convocado a la Selección de Ecuador, pero que antes venía siendo un constante, es Xavier Arreaga. El central pasa por un momento muy malo y aunque está jugando ya no fue convocado y es prácticamente imposible que regrese.

Sebastián Beccacece ha dejado muy claro que su intención es contar con la base de jugadores que ya tiene. Por lo cual, si algunos se van quedando fuera, ya es muy poco probable que se vuelvan a meter, salvo que realicen una gran campaña en los siguientes meses.

Los ausentes en la convocatoria de la Selección de Ecuador

En esta nueva lista también se destaca la ausencia de otros jugadores que vienen en buen momento, algunos fuera por lesión como Gonzalo Valle o Darwin Guagua. No obstante, un jugador que Beccacece sí decidió no convocar fue Bryan Ramírez, quien viene pasando un gran momento de temporada. Su ausencia aún no es una sentencia para no llegar al Mundial 2026.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

En noviembre, la Selección de Ecuador jugará 2 partidos amistosos.

13 de noviembre: Ecuador vs Canadá

18 de noviembre: Ecuador vs Nueva Zelanda

