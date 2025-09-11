Chelsea recibiría una histórica sanción en la Premier League ¿Obligados a vender a Moisés Caicedo?

Este jueves 11 de septiembre de 2025 el mundo del fútbol se vio sorprendido por una histórica denuncia de la FA contra Chelsea. El club recibió una acusación de 74 cargos por infracciones económicas, por ejemplo, en algunos fichajes. No obstante, ahora se reveló que sanción podrían tener.

El Chelsea está acusado de incumplir y no respetar los reglamentos en casos de fichajes, agentes, intermediarios e inversión en jugadores de terceros en la gestión de 2009 a 2022. Fue la nueva administración del club, BlueCo, la que advirtió de estas irregularidades, mostrando según ellos, una transparencia sin precedentes.

Ahora se especula con varias sanciones para el club de Moisés Caicedo como una eventual reducción de puntos, multas millonarias, y embargo de fichajes. En los últimos años, Chelsea ha invertido más de 500 millones de euros en diferentes contrataciones.

Aunque se ha rumoreado con una posible venta de jugadores claves para el campeón del mundo, de acuerdo a la revelación de Times, el equipo espera una sanción monetaria. Los próximos meses serían claves para definir qué castigo recibirá el club.

Moisés Caicedo llegó a Chelsea por más de 100 millones. (Foto: GettyImages)

Sin embargo, una sanción para Chelsea aún tardaría mucho en conocerse, ya que por ejemplo Manchester City se enfrenta a una acusación similar con más de 100 acusaciones, no obstante, dicho caso que comenzó en 2023 aún no tiene una resolución clara y oficial.

Los fichajes polémicos por los que acusan a Chelsea

Desde Inglaterra trasciende que Chelsea es investigado por fichajes como los de Eden Hazard en 2012 y Eto’o y William 2013, donde se habrían realizado presuntos pagos ilegales desde empresas de terceros no relacionadas con el club de Londres.

¿Cuánto pagó Chelsea por los ecuatorianos Moisés Caicedo y Kendry Páez?

Entre 2023 y 2024, Chelsea pagó más de 130 millones de euros por fichar a los jugadores ecuatorianos Moisés Caicedo y Kendry Páez. Por ‘Niño’ Moi pusieron más de 115 millones de libras, mientras que por Kendry Páez también cancelaron entre 15 y 20 millones de libras.

