No se vio en TV: Kendry Páez necesitó 5 palabras para callar a Nicolás González

El partido entre Ecuador y Argentina fue uno de los encuentros más calientes en toda la Eliminatoria, pese a que se esperaba algo muy diferente ya que ninguna selección se jugaba “algo” en la tabla. Ahora se viralizó un gran cruce entre Kendry Páez y Nicolás González, donde el ecuatoriano salió “victorioso” con 5 palabras.

En redes sociales se ha viralizado un video, donde Nicolás González y Kendry Páez tienen un acalorado duelo, y el volante argentino le muestra el parche de campeones del mundo y el ecuatoriano, a diferencia de lo que muchos, esperaban, no se queda callado y le dio una contundente respuesta.

En el video se ve que el ecuatoriano le muestra los dedos haciendo referencia a que ‘La Tri’ estaba ganando 1 a 0 y liquidó al jugador argentino con una contundente frase de 5 palabras: “Uno cero, aquí te cagas”, le dijo el ecuatoriano al argentino.

Esta reacción de Kendry Páez ha sido muy aplaudida por los hinchas ecuatorianos que apoyan al volante ecuatoriano que no se “achicó” ante un jugador que ni siquiera formó parte del equipo que ganó el campeonato del mundo en Qatar 2022.

Después de la victoria de Ecuador, varios jugadores argentinos siguieron encendiendo las redes sociales con declaraciones. Uno de ellos fue el mismo Nicolás González, que reveló que parecía que ‘La Tri’ había sido campeona del mundo después del partido.

Los expulsados en el partido de Ecuador vs Argentina

Tan picante y caliente terminó siendo el partido, ya que ambos equipos terminaron con 1 jugador menos. Nicolás Otamendi fue expulsado por Argentina, mientras que por Ecuador fue expulsado Moisés Caicedo. Ambos se pierden el debut en el Mundial.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Tras la gran victoria de Ecuador, ‘La Tri’ se aseguró el segundo lugar las Eliminatorias y terminó quedando a 9 puntos de Argentina, aunque la Selección de Ecuador comenzó con 3 puntos menos por una sanción de la FIFA. Esto también afectó a Argentina en el ranking FIFA donde cayó al tercer puesto.

