Sebastián Beccacece pasa un momento muy delicado en la Selección de Ecuador, donde los hinchas recientemente pidieron su salida en un “banderazo”. El entrenador tiene contrato hasta 2026, pero ahora uno de los candidatos a reemplazarlo, confirma que lo llamaron.

En diálogo con F90 de ESPN y Disney+, Luis Zubeldía reveló que la Selección de Ecuador ya lo buscó en 2024. El DT no aceptó por seguir en Sao Paulo. Ahora mismo, el ex entrenador de Liga de Quito suena como gran candidato a dirigir ‘La Tri’ si Beccacece sale.

“Me llamó la Selección de Ecuador. Estuve con el presidente, justo estaba con Sao Paulo y él me dio una semana para que lo piense. Esto fue a mitad del año pasado, no podía fallarle a Sao Paulo“, reveló el entrenador que ahora mismo no tiene equipo.

Por otro lado, Zubeldía también halagó a la Selección de Ecuador: “Ecuador era muy difícil, por la generación que tiene. Alfaro hizo un gran trabajo de recambio, hay equipos que trabajan muy bien que hacen que jugadores se vayan al exterior. Eso hace que te quede una generación muy fuerte. Es difícil no clasificar al Mundial, y eso es lo que interpreta la gente, hoy clasificar para ellos no es una novedad, sino jugar bien“, sentenció Zubeldía.

ver también Luis Zubeldía sorprende a todos y elige al ganador entre Liga de Quito y Sao Paulo

Luis Zubeldía fue campeón con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Luis Zubeldía tiene una importante experiencia en Ecuador, ya que dirigió a dos grandes como Liga de Quito y Barcelona SC, con el primero logró títulos y desde entonces siempre se convirtió en una variante para la Selección de Ecuador para ser su nuevo DT.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugadores de un equipo de LigaPro revelan que les deben DOS MESES de sueldo

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para hacerse cargo de la Selección de Ecuador, suenan para varios entrenadores como Guillermo Almada y Luis Zubeldía. Dos entrenadores con importante experiencia en Ecuador y con gran acogida de las hinchadas más relevantes del fútbol ecuatoriano.

ver también Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina