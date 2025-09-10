Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador logró una victoria clave contra Argentina en el final de las Eliminatorias que también sirve para mejorar su posición en el ranking FIFA. ‘La Tri’ sigue peleando fuerte por tratar de entrar al bombo 2 y cambiar todo para el sorteo a finales de año.

Con la victoria ante Argentina, según el análisis de Cambio de Juego, la Selección de Ecuador mejoraría un lugar en el ranking FIFA y subiría al puesto 24, quedando a solo 1 puesto de meterse en el bombo 2. ‘La Tri’ terminaría superando a Australia, que cae al 25.

Ahora Ecuador empieza una recta de 4 partidos amistosos en los que necesita ganar y esperar qué pase con Corea del Sur en sus partidos. El equipo asiático se ubica en el puesto 23 en el final de los equipos que entran al bombo 2 del sorteo del Mundial.

Ecuador jugará 4 amistosos entre octubre y noviembre contra equipos Estados Unidos y México, que ahora mismo lo superan en el ranking, esto le permitiría, en caso de ganar, sumar puntos claves y meterse de lleno en la pelea por el bombo 2.

Así quedaría el ranking de la FIFA para Ecuador. (Foto: @_cambiodejuego)

Para Argentina la derrota contra Ecuador también terminó siendo un golpe duro ya que la ‘Albiceleste’ venía siendo la líder del ranking y por perder con Ecuador, cayó hasta el tercer puesto, perdiendo lugares contra España (nuevo líder) y Francia que está segundo.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

Los amistosos de Corea del Sur previo al sorteo del Mundial

Corea del Sur, por su parte, tiene dos amistosos confirmados contra dos selecciones sudamericanas, juega contra Brasil y contra Paraguay, encuentros que ilusionan a ‘La Tri’ con la posibilidad de superarlos en el ranking FIFA.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

