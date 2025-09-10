La Selección de Ecuador es uno de los equipos que ya tiene una base definida para el Mundial 2026 y asimismo ya habría una base de jugadores para el que sería el once titular en este torneo. Beccacece ya lo ha mostrado en varias ocasiones y salvo alguna lesión se prevén pocos cambios.

Los partidos amistosos también podrían abrir una puerta, sin embargo, eso sería más para algún recambio u alternativa desde el banco de suplentes. La Selección de Ecuador, con el paso de los años, logró compactar una línea de gran nivel en todos los puestos.

Para el Mundial de 2026, así sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia, que jugaría su último mundial.

Para el debut del Mundial de 2026, la Selección de Ecuador perdió a Moisés Caicedo. No obstante, se especula que en ese encuentro podría ser reemplazado por Jordy Alcívar, que viene rindiendo en este momento, o por otros jugadores con los que cuenta Beccacece.

Los próximos meses serían claves para jugadores que buscan ganarse un lugar como alternativas para el ataque en delanteros o jugadores de generación. Asimismo, para la mitad de la cancha. Salvo alguna lesión de último momento, el once a día de hoy luce fijo.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

¿Qué es lo más lejos que Ecuador llegó en el Mundial?

Lo más lejos que Ecuador ha llegado en el Mundial fue en 2006, cuando ‘La Tri’ clasificó hasta los octavos de final. Ese ha sido el mejor resultado, y Beccacece ha revelado que se quiere sobrepasar este nivel.

