¿Con indirecta a Moi? El mensaje de Piero Hincapié tras eliminar a Chelsea en la Carabao Cup

Arsenal eliminó a Chelsea en una semifinal de Carabao Cup muy emocionante, que se resolvió hasta el final con un golazo de Kai Havertz. El partido también fue muy importante para Ecuador, por el duelo de los tricolores Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

El central accedió a la final siendo una figura total con Arsenal. Hincapié es titular fijo ya con los ‘Gunners’ y es una variante total para Arteta. El ecuatoriano jugará su primera final con los cañoneros y dejó un mensaje en sus redes sociales presumiendo este encuentro.

“Allá vamos Wembley”, escribió Hincapié en sus redes sociales. El jugador ecuatoriano fue la figura de Arsenal en esta semifinal y en sus cabeza comenzó la jugada que terminó con el gol de Havertz. El tricolor será el primer ecuatoriano que juega una final en Wembley con los colores de Arsenal.

Moisés Caicedo también jugó un partido muy destacado, no obstante, el nuevo esquema de Rosenior impide que juegue un poco más adelantado y estuvo más pendiente de la marca. El volante tendrá que seguir esperando por ganar su primer título local con Chelsea.

Fue la segunda vez que los ecuatorianos se vieron en esta temporada y al menos queda 1 encuentro más por Premier League. Todavía ambos clubes se podrían enfrentar por la FA Cup o también verse las caras en la Champions League, donde Arsenal clasificó como el mejor puntero.

Publicidad

Publicidad

Los números de Hincapié con Arsenal

ver también Todo Ecuador conmocionado: La “propuesta” de Emelec para que regrese Enner Valencia

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ya lleva 20 partidos, y es que se perdió algunos por lesión, no obstante, se ha confirmado como titular. El ecuatoriano lleva en cancha 1.366 minutos. No ha marcado goles ni ha dado asistencias, pero esto se ve que está muy cerca.

Arsenal aún no compra a Piero Hincapié

Arsenal aún no ha comprado a Piero Hincapié, puesto que, el ecuatoriano solo está cedido en el Norte de Londres. No obstante, hay una opción de compra en su contrato y seguramente esta se aplicará a finales de la temporada o tras el Mundial de 2026.

Encuesta¿Qué jugador te parece ganará más titulos en esta temporada? ¿Qué jugador te parece ganará más titulos en esta temporada? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: