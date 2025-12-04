Si bien Liga de Quito se llevó una cifra histórica por meterse a semifinales de la Copa Libertadores, la CONMEBOL también repartió premios astronómicos a Barcelona SC en este 2025. Los ‘toreros’ también se embolsaron una cifra importante para su presupuesto.

Según reportes de CONMEBOL, Barcelona sumó más de 4.4 millones de dólares para ser exactos. Los ‘toreros’ se llevaron una cifra altísima pese a irse en fase de grupos.

Los amarillos se quedaron en el top 19 de los clubes que más recaudaron, esta cifra representa menos de la mitad de lo que cobró Liga de Quito, quiénes avanzaron hasta las semifinales.

Barcelona está esperando clasificar nuevamente a la Libertadores, lo que significaría 3 millones de dólares solo por meterse a la fase de grupos, sumado a 300 mil dólares por cada victoria.

Los ‘toreros’ tienen vía de clasificarse por LigaPro y también gracias a que U. Católica y Liga de Quito podrían sumar un cupo directo a través de ganar la Copa Ecuador.

El desglose de los 225.344.000 de dólares

Fase 1: 400 mil dólares por partido – total: 2.400.000 dólares

400 mil dólares por partido – total: 2.400.000 dólares Fase 2: 500 mil dólares por partido – total: 8.000.000 dólares

500 mil dólares por partido – total: 8.000.000 dólares Fase 3: 600 mil dólares por partido – total: 4.800.000 dólares

600 mil dólares por partido – total: 4.800.000 dólares Fase de grupos: 1 millón de dólares por partido – total: 96.000.000 dólares

1 millón de dólares por partido – total: 96.000.000 dólares Mérito deportivo por partido en la fase de grupos: 330.000 dólares (por ganar) – total: 25.344.000 dólares

330.000 dólares (por ganar) – total: 25.344.000 dólares Octavos de final: 1.250.000 dólares – total: 20.000.000 dólares

1.250.000 dólares – total: 20.000.000 dólares Cuartos de final: 1.700.000 dólares – total: 13.600.000 dólares

1.700.000 dólares – total: 13.600.000 dólares Semifinal: 2.300.000 dólares – 9.200.000 dólares

2.300.000 dólares – 9.200.000 dólares Finalista: 7.000.000 dólares

7.000.000 dólares Campeón: 24.000.000 dólares

24.000.000 dólares Subtotal: 210.344.000 dólares

210.344.000 dólares A repartir entre las asociaciones miembro: 10.000.000 dólares (un millón a cada asociación)

10.000.000 dólares (un millón a cada asociación) Campeón Mundial de Clubes: 5.000.000 dólares

5.000.000 dólares Total a repartir: 225.344.000 dólares

