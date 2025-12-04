Es tendencia:
CONMEBOL confirma los millones que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores

Esta fue la fortuna que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

Liga de Quito estuvo muy cerca de la final de la Copa Libertadores en esta edición de 2025. El equipo ecuatoriano se quedó a pocos minutos de vencer a Palmeiras y llegar a una final, pero esto no impidió que termine ganando una fortuna.

CONMEBOL confirmó este jueves 4 de diciembre de 2025, que Liga de Quito se llevó un premio económico superior a los 9.2 millones de dólares. Esta fortuna permitirá que LDU pueda armar un importante equipo para volver a competir en 2026.

Por otro lado, también se confirmó que Flamengo fue el equipo que más millones sumó en esta Libertadores. Solo ganar la final ya le daba un premio de 24 millones de dólares. Por lo cual, el actual monarca de la Copa se llevó un total de 33 millones.

Esta fortuna también será ocupada para que LDU cubra parte de su deuda millonaria, lo cual también permitirá que el club tenga algo de respiro para los siguientes años. LDU viene de dos campeonatos consecutivos a nivel local en la LigaPro.

Desde Liga de Quito ya se avisó que en 2026 volverán a competir por la Copa Libertadores, ya que el equipo ecuatoriano ya se clasificó para esta próxima edición después de vencer a Emelec y asegurar su lugar en la final de la Copa Ecuador ante Católica.

¿Cuánto ya ganó Liga de Quito por clasificar a la siguiente Copa Libertadores?

Si Liga logra confirmar su clasificación a la Copa Libertadores, desde la zona de grupos para el 2026, el club ya se asegura también 3 millones de dólares, que es lo que se entrega a los equipos que juegan el torneo CONMEBOL desde esta zona.

El premio de Liga de Quito en la Copa Ecuador

También LDU se aseguró más de 200.000 dólares por la final de la Copa Ecuador, lo cual también se suma al grueso de lo conseguido en la Copa Libertadores, y en todo lo que se ha ido ganando en el año. No se descarta que estos ingresos incrementen por la futura venta de jugadores.

En síntesis:

  • Liga de Quito ganó más de 9.2 millones de dólares en la Copa Libertadores 2025.
  • Flamengo fue el equipo que más dinero sumó en la Libertadores, alcanzando un total de 33 millones.
  • LDU se aseguró 3 millones de dólares al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
