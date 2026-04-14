Las redes sociales de los equipos ecuatorianos vienen tomando una curiosa iniciativa en este 2026, con diferentes publicaciones para los equipos rivales. No obstante, ahora también viene creciendo la tendencia de las “quejas” y demandas contra los equipos.

Delfín fue el primero en hacerlo y el primero en recibir una querella formal. Ahora, Mushuc Runa había posteado un meme donde se “atrapaba” a una llama (mascota de Técnico Universitario). Esto no gustó en el ‘Rodillo Rojo’ y el club hizo una demanda.

“Mushuc Runa Sporting Club publicó en sus canales oficiales una pieza gráfica promocional del encuentro deportivo frente a nuestra institución, que será el día sábado 18 de abril, el contenido difundido presenta elementos gráficos que pueden interpretarse como incitación a la violencia y una representación inapropiada hacia nuestro club, atentando contra los valores del deporte”, dice el oficio de Técnico Universitario.

Además, Técnico Universitario también pidió que el encuentro no se juegue en este estadio: “Solicito que no se autorice ni se den los permisos correspondientes para que este compromiso se juegue en el estadio “Mushuc Runa COAC – Echaleche” ya que no brinda las seguridades requeridas para un espectáculo público de tal magnitud y concurrencia”, informan en su comunicado.

El meme que subió Mushuc Runa contra Técnico. (Foto: @MrOFFSIDER)

Aún no se revela la decisión de LigaPro sobre esta petición de Técnico Universitario. No obstante, lo más probable es que se dé apertura y se termine moviendo de estadio. No se solicitó multa o indemnización por parte del equipo como fue en el Manta vs Delfín.

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Delfín fue condenado a pagar 2 mil dólares

En el caso de la demanda de Manta contra Delfín por aquel meme, el equipo ‘Cetáceo’ recibió una condena a pagar 2 mil dólares por la “agresión” a la imagen del equipo rival. Esto sentó un precedente para que los clubes vuelvan a cuidar sus publicaciones.

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