Delfín sorprende y se queda con un campeón de Copa Sudamericana de Liga de Quito

Delfín SC estuvo cerca de pelear el descenso esta temporada y tras cambios de directivas y grupos inversores, los mantenses empiezan a sumar refuerzos. Uno de los elegidos es un campeón de Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Jefferson Valverde es nuevo jugador de Delfín para el 2026, el volante dejó la MLS dónde no tuvo minutos durante un semestre entero y regresó al país. El club manabita lo firma por una temporada.

Valverde llegó a Liga de Quito en el 2023 pero no pudo ganarse un espacio y a mitad de temporada en el 2024 dejó el equipo. El volante ecuatoriano fue de los puntos altos en El Nacional.

En Orense SC jugó 18 partidos pero no fue renovado para este 2026 y como agente libre llega a Manta. Este será el cuarto equipo del jugador con apenas 26 años de edad.

Valverde había dejado cerca de 1 millón de dólares a Liga por su salida a la MLS, con su proyección y edad primero arrancó en el Houstoun Dynamo 2 y luego llegó al primer equipo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Jefferson Valverde – Liga de Quito. Foto: Getty.

