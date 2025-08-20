Emelec logró una victoria muy importante el pasado fin de semana contra Técnico Universitario. El equipo está muy lejos del descenso y ahora incluso sueña con meterse al hexagonal final. No obstante, la polémica ya embarga el club porque denunciaron a varios jugadores en una larga fiesta de 18 horas.

De acuerdo a la revelación de Diario Extra, en una ciudadela privada en la vía a Samborondón, entre 10 y 12 jugadores de Emelec organizaron una fiesta que se demoró casi 18 horas en terminar. Desde el domingo que llegaron, hasta el lunes siguiente. Hubo música, cerveza y mujeres, recoge Extra.

La fiesta habría sucedido en la casa de un arquero cerca de las 23H00 del domingo 17 de agosto de 2025 y se prolongó hasta las 17H00 del lunes 18 de agosto, revela el medio. Extra revela que se dieron cantos para el ‘Tin’ Angulo, que estuvo presente, y también habría estado en la fiesta, Christian Cueva, de acuerdo al medio, aunque luego el jugador aclaró que no.

Durante toda la fiesta habrían llegado otras personas ajenas al club entre hombres y mujeres. De acuerdo a las revelaciones, se pidió en dicha reunión comidas como encebollado y pizza. Algunos jugadores se fueron molestos al día siguiente por no poder seguir de “farra”.

La fiesa de los jugadores de Emelec.

Desde Emelec no se ha respondido a esta denuncia, aunque se espera que el club realice una comunicación en los próximos días para aclararle a sus aficionados y socios, si los jugadores estaban en día libre o no. Es la primera polémica general del ‘Bombillo’ con su nueva directiva.

El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Emelec se encuentra en la novena posición de la LigaPro, y con esto se ha alejado totalmente del descenso y ahora está con grandes chances de meterse al primer hexagonal. Actualmente, el ‘Bombillo’ está a 3 puntos de meterse a la pelea por copas internacionales y el título.

Los jugadores involucrados en la presunta fiesta

De acuerdo a las revelaciones que se dieron a Diario Extra, hay confirmación de que jugadores como José ‘Tin’ Angulo estuvo en dicho evento. Hay más jugadores involucrados, aunque sus nombres aún no trascienden a un plano público.

Cueva se desmarca de la fiesta

En una carta dirigida al medio, Christian Cueva reveló que él no ha estado en la fiesta y solicitó disculpas al estar manchando su imagen y la del equipo que él defiende.

