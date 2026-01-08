Jeremy Sarmiento suena para seguir su carrera en diferentes equipos del Championship de Inglaterra. El extremo ecuatoriano vive años muy bajos para su carrera, y ahora incluso se llevó otro durísimo golpe del Cremonese, donde está cedido.

Para el nuevo partido del Cremonese en esta jornada del fútbol italiano, se reveló que Jeremy Sarmiento no entró ni al banco de suplentes. El ecuatoriano cada vez importa menos en la plantilla del club y es por eso que se aleja hasta del banco de suplentes.

Por otro lado, esta decisión también se basa en que Sarmiento no cuenta para Cremonese y como se le está buscando nuevo equipo en Inglaterra no se lo quiere exponer a una lesión. El atacante tiene estos 6 meses para volver a un lugar estelar en la Selección de Ecuador.

Sarmiento lleva ya 3 años sin poder destacar en Europa. Sus últimos grandes momentos fueron en 2023, cuando jugando para Brighton demostró un importante nivel en la Premier League. Desde entonces, no pudo volver a ser estelarista.

Jeremy Sarmiento sigue sin despuntar en Cremonese. (Foto: GettyImages)

Se espera que Brighton le consiga acomodo a Jeremy Sarmiento en algún equipo de la segunda de Inglaterra, donde el ecuatoriano pudo demostrar su mejor nivel. Estuvo cedido en clubes como Ipswich y Burnley en los últimos años, donde fue importante para sus asensos.

Publicidad

Publicidad

Los números de Jeremy Sarmiento en Cremonese

ver también César Farías le puso una insólita condición a Barcelona SC para ser su nuevo DT

En el anterior semestre con Cremonese, Jeremy Sarmiento jugó apenas 7 partidos entre todas las competencias. Sin embargo, en ninguno fue estelar. El ecuatoriano registra 0 goles y 0 asistencias, y solo estuvo en cancha poco más de 137′ minutos.

El contrato de Jeremy Sarmiento con Brighton

Sarmiento tiene contrato con Brighton hasta finales de la temporada 2027. El ecuatoriano aún tiene un acuerdo largo que cumplir con las ‘Gaviotas’, que lo volverían a prestar. Jeremy tiene 23 años y es muy probable que no llegue al Mundial 2026.

Encuesta¿Qué debe hacer Jeremy Sarmiento? ¿Qué debe hacer Jeremy Sarmiento? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: