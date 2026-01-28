Diogo Bagüí dejó Emelec tras una buena temporada en 2025, aunque tuvo momentos de cuestionamientos, el central fue de lo mejor del ‘Bombillo’. Se fue libre y sin renovar su contrato y no dejó ingresos al club. Sin embargo, ahora mismo está sin equipo y se ve complicado su futuro.

Aunque se revelaba que estaba muy cerca de fichar por Xolos de Tijuana y jugar en la Liga Mx, al día de hoy el joven central sigue sin ser inscrito. ¿El motivo? Según adelantó, Rogelio Arosemena, se debería a que el club no logra liberar su cupo de extranjero y ubicar al central brasileño, Vitinho, en algún nuevo equipo.

Al no encontrar todavía el camino para ser inscrito por ‘Xolos’ para el central ecuatoriano se abre una nueva oportunidad. Resulta que, según revelan desde México, el joven tricolor entró en planes de Dorados de Sinaloa, de la Liga Expansión (segunda categoría) para ser fichado en este 2026.

Bagüí tenía un importante mercado en Ecuador, ya que varios clubes como Barcelona SC o Liga de Quito, estuvieron muy interesados en él, hace poco, no obstante, el tricolor consideró prudente ya dar el salto al extranjero. Ahora depende de la liberación de un cupo para jugar en primera.

Bagüí es uno de los centrales ecuatorianos del futuro para el balompié nacional. El joven incluso llegó a entrar en planes de clubes europeos cuando fue su gran irrupción con la camiseta ‘Eléctrica’ en el 2024. Incluso, Beccacece lo ha convocado a diferentes microciclos con la Selección de Ecuador.

Los números de Bagüí en la temporada 2025 con Emelec

A inicios de temporada, Bagüí no pudo jugar con regularidad en Emelec, ya que estaba lesionado. Acabó la temporada con Emelec, con un total de 4.828 minutos en cancha repartidos en 56 partidos que estuvo jugando con la camiseta del ‘Bombillo’. Llegó a anotar 3 goles.

El valor de mercado de Diogo Bagüí

El central tiene un valor de mercado, de acuerdo a Transfermark, de 1.5 millones. Esa cifra no tiene que ser pagada por ningún equipo, puesto que, el jugador está libre en el mercado de fichajes. Con ‘Xolos’ ya hay un acuerdo financiero, se trata más de un problema administrativo para inscribirlo.

En síntesis:

Diogo Bagüí busca unirse a Xolos de Tijuana tras salir libre del club Emelec .

busca unirse a tras salir libre del club . El defensa sumó 4.828 minutos y anotó 3 goles durante la pasada temporada 2025.

y anotó durante la pasada temporada 2025. La llegada de Bagüí a México depende de liberar el cupo extranjero del brasileño Vitinho.

