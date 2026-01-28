Es tendencia:
Todo Ecuador conmocionado: Kendry Páez será nuevo jugador de River Plate

Kendry Páez tiene nuevo equipo en Argentina y deja Europa para toda la temporada. Todo Ecuador conmocionado.

Por Jose Cedeño Mendoza

Kendry Páez tiene nuevo equipo en Argentina
© Imago/ Edit BVKendry Páez tiene nuevo equipo en Argentina

Bombazo de última hora en el mercado de fichajes con Kendry Páez. Cuando todo parecía seguro para que el ecuatoriano se quede en Francia hasta junio y concluya su préstamo, ahora resulta que el tricolor regresa a Sudamérica para jugar en un grande de Argentina.

Fabrizio Romano confirmó que Kendry Páez será nuevo jugador de River Plate para esta temporada. El ecuatoriano llegará cedido por Chelsea y se quedará en Argentina toda esta temporada, siendo el paso ideal, según Chelsea, para continuar con su desarrollo.

Kendry Páez regresa a Sudamérica tras un mal semestre de adaptación en Europa y se le da la oportunidad de jugar en un grande del continente, pensando en sumar minutos para jugar el Mundial de 2026. Tampoco podrá jugar Copa Libertadores en esta temporada.

Según pudo saber Bolavip el préstamo no contemplaría una opción de compra para River Plate. Por lo cual, solo sería una sesión simple hasta diciembre y Chelsea reservaría la opción de repesca para mitad de temporada antes de iniciar una nueva en Europa.

Kendry Páez será jugador de River Plate. (Captura de pantalla)

Las próximas horas serán claves para cumplir con los papeleos y que Kendry Páez llegue a Argentina. El ecuatoriano estaría viajando en las próximas horas a Buenos Aires para llegar a los chequeos médicos del club y cerrar todo para su futuro en esta temporada.

Los números de Kendry Páez jugando en Racing de Estrasburgo

En lo que va de temporada, Páez apenas lleva en cancha 718′ minutos. El ecuatoriano suma varias semanas de estar en el banco de suplentes, y solo ha marcado 1 gol. Vivirá una nueva etapa en su carrera bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

En síntesis:

  • Kendry Páez será nuevo jugador de River Plate tras un acuerdo de préstamo con Chelsea.
  • El préstamo del ecuatoriano a Argentina no incluye una opción de compra para River.
  • El volante registró 718 minutos y anotó 1 gol durante su etapa en Francia.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
