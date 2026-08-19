Jugó en el Inter Miami y en Boca y está cerca de ser nuevo refuerzo de Liga de Quito

Liga de Quito se apuró y está cerca de cerrar a su nuevo refuerzo extranjero para el segundo semestre, finalmente el lateral derecho.

La prioridad de Liga de Quito para este mercado de transferencias era la del lateral derecho y finalmente se conoce el extranjero que llegaría. Gustavo Álvarez lo pidió y desde Boca Juniors llegaría el nuevo jugador del club ‘albo’.

Según contó Germán García Grova para BOLAVIP, el interés es real y las negociaciones ya están avanzadas para la llegada de Marcelo Weigandt a Liga de Quito. El defensor no entra en planes de Boca Juniors y durante todo el semestre no ha tenido regularidad post Mundial, informa Nico Ayala que su llegada sería a préstamo con opción de compra si se cumplen cantidades pactadas de partidos.

Weigandt llegó a Boca Juniors proveniente del Inter Miami de Messi, dónde jugó más de 70 partidos con el club de la MLS y sumó tres títulos, incluyendo el campeonato de la MLS.

Liga de Quito buscaba con urgencia un lateral derecho tras la lesión del ‘Choclo’ Quintero y las salidas de Daniel De La Cruz, Josué Caicedo. Se hablaba de Anthony Landazuri, ex Independiente.

El jugador es conocido por Gustavo Álvarez, ambos coincidieron en el fútbol argentino cuando el actual DT de Liga de Quito dirigía en el fútbol de su país. Con Boca Juniors, el ‘Chelo’ ganó seis títulos.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Marcelo Weigandt – Boca Juniors vs. Barcelona. Foto: Getty.

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En resumen