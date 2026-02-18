Es tendencia:
¿Dónde ver el Barcelona vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores?

Barcelona SC y Argentinos Juniors juegan la primera fase de la Copa Libertadores y hay varias opciones para verlo.

Por Gustavo Dávila

¿Dónde ver el Barcelona vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores? Foto: Getty
¿Dónde ver el Barcelona vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores? Foto: Getty

Barcelona SC arranca oficialmente la temporada jugando contra Argentinos Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores. El encuentro marcará parte de la eliminatoria y hay opciones para seguir el partido vía TV, así como el minuto a minuto lo podrás seguir por BOLAVIP.

El encuentro arranca a las 19h30 en el Estadio Monumental y lo podrás seguir por ESPN y Disney+, la plataforma que tendrá el fútbol ecuatoriano además de los encuentros de la Copa Libertadores.

La previa está ya encendida por el caso de Matías Lugo, el volante será baja para la ida y la vuelta por no poder haber sido inscrito. Desde los amarillos señalan al ‘Bicho’ mientras que Argentinos señala la inhabilitación FIFA que tenían los amarillos como motivo.

Barcelona arranca la LigaPro este fin de semana contra Técnico Universitario, mientras que Argentinos Juniors viene con regularidad de partidos en el torneo y Copa nacional.

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, canales y horarios

  • Miércoles 18 de febrero, 19:30 (hora de Ecuador)
  • ​Estadio Banco Pichincha, Guayaquil
  • ​​Transmiten: ESPN y Disney Plus
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
