Dónde ver el Ecuador vs. Países Bajos: Canales y horarios

La Selección de Ecuador enfrenta su posible último amistoso de fecha FIFA contra Países Bajos. El cuadro ‘tricolor’ viene de empatar 1-1 contra Marruecos y espera una victoria.

Este partido tiene tinte de revancha luego del empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Los de Sebastián Beccacece tendrán posiblemente a Gonzalo Valle y Jordy Alcívar como titulares.

El partido se verá por la señal de El Canal del Fútbol en Ecuador y en cadenas internacionales fuera del territorio nacional. El encuentro también será transmitido en diferido por Teleamazonas.

Fecha, hora y dónde ver Países Bajos vs. Ecuador en un amistoso

Ecuador enfrentará a Países Bajos este martes 31 de marzo, a las 13:45 (hora de Ecuador), por la transmisión de El Canal del Fútbol en el Philips Stadion en Eindhoven.

¿Cuál sería el once de Ecuador ante Países Bajos?

Se espera que Ecuador salga a jugar contra Países Bajos con este once:

Valle

Ordóñez

Pacho

Torres

Pervis Estupiñán

Vite

Moisés Caicedo

Alan Franco

John Yeboah

Gonzalo Plata

Jordy Caicedo

Selección Ecuador vs. Países Bajos 2022.