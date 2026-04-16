Ecuador Sub-17 vs Argentina Sub-17 HOY: ¿Qué canal pasa la semifinal del Sudamericano Sub-17?

Este jueves 16 de abril de 2026 la Selección de Ecuador enfrentará a Argentina por las semifinales del Sudamericano Sub-17. El equipo tricolor llegó a esta instancia como el mejor equipo de su grupo y como gran candidato a pelear por el título.

¿Qué canal pasa la semifinal del Sudamericano Sub-17?

La semifinal del Sudamericano Sub-17 se podrá ver en:

DSports y DGO toda Sudamérica

El partido comenzará desde las 18H00 (EC) y ya ambos equipos llegarán sabiendo quién puede ser su rival en la final del torneo. Puesto que, antes se enfrentarán la Selección Colombia contra la Selección de Brasil en la primera semifinal continental.

¿Ecuador y Argentina ya clasificaron al Mundial Sub-17?

La Selección de Ecuador y Argentina ya clasificaron al Mundial Sub-17 al ubicarse entre lo dos mejores de su grupo. Ahora, únicamente, ambos equipos están definiendo al campeón del Sudamericano, título que fue ganado por Brasil en la final ante Colombia en 2025.

¿Dónde se jugará el Mundial Sub-17?

El Mundial Sub-17 de 2026 se jugará en Qatar a finales de año en el mes de noviembre. Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil, ya aseguraron su lugar en este torneo.

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En síntesis: