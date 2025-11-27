Eduard Bello tiene contrato con Barcelona SC y en esta temporada salió a préstamo a la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, cuando todos en el ‘Ídolo’ se alistaban para su regreso, ahora el futuro del jugador venezolano tomó otro camino.

Desde Chile informan que el DT de la Universidad Católica, Daniel Garnero, reveló que quiere que Eduard Bello se quede en Chile. Por lo cual, el jugador venezolano ya estaría trabajando junto a sus agentes para quedarse en la U por la siguiente temporada.

En Barcelona SC también estarían dispuestos a negociar por el jugador, pero no se sabe a ciencia cierta si buscarían un préstamo o una venta. El jugador podría dejar un importante ingreso económico en el club y por eso trabajan en concretar un acuerdo.

Bello firmó con Barcelona SC a mediados de 2024, tras la Copa América, donde fue una gran figura con Venezuela. Sin embargo, el jugador no pudo tener el rendimiento esperado y salió a préstamo. Asimismo, no pudo llegar con su equipo nacional al Mundial de 2026.

Si no hay acuerdo entre Barcelona SC y Católica, el delantero venezolano debe regresar al ‘Ídolo’ donde se tiene que aclarar su futuro. No se descarta que lleguen más ofertas para una venta, o que se termine quedando en el equipo de Ismael Rescalvo.

Las estadísticas de Eduard Bello en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Eduard Bello ha jugado un total de 29 partidos entre todas las competencias. El delantero venezolano ha marcado 6 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista estuvo en cancha más de 1.600 minutos, siendo de lo más regular.

El valor de mercado de Eduard Bello

Eduard Bello tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares. Por lo cual, hay gran escepticismo en Barcelona SC, porque en caso de concretar la venta se daría un ingreso importante, que serviría para seguir armando el equipo amarillo de la siguiente temporada.

