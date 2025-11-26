Hernán Barcos es una de las grandes leyendas de Liga de Quito y ahora el ‘Pirata’ se volvió tendencia en redes sociales por un mensaje para su ex equipo en medio de los rumores de su futuro. El delantero termina contrato con Alianza Lima y no queda claro qué pasará con él.

Sebastián Aconda reveló que en diálogo con Hernán Barcos, el ‘Pirata’ se ofreció a volver para Liga. “Ojalá pueda volver”, le habría dicho el histórico delantero sobre la chance de retornar a Ecuador y usar los colores de la U. El goleador termina contrato en Perú a finales de 2025.

A sus 41 años, Hernán Barcos no tiene seguro seguir en Alianza, aunque ha revelado que su prioridad sería seguir en Perú. También se habla del interés de seguir jugando en Uruguay, pero no hay nada concreto. Desde Ecuador no le han acercado ofertas.

Aunque el deseo de Barcos es volver a Liga de Quito en algún momento, se ve poco probable que el último semifinalista de América, haga un movimiento de mercado por él. El club tendría otra política de fichajes como lo ha venido mostrando en los últimos años.

Barcos hizo historia en Alianza Lima. (Foto: Imago)

Barcos ya tuvo un “homenaje” en Liga de Quito a inicios de 2025. Él junto a Paolo Guerrero llegaron a Ecuador con Alianza Lima para jugar un amistoso en la “Noche Blanca”. El goleador fue aplaudido por la hinchada y posó con los títulos que ganó junto a la U.

Publicidad

Publicidad

Los números de Hernán Barcos en esta temporada

Pese a tener 41 años, Hernán Barcos también tuvo una temporada muy regular con Alianza Lima, participando en varios goles y partidos importantes, como aquel ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. En lo que va de año, ha marcado 14 goles en 45 partidos. Sumando en cancha más de 2.000 minutos.

Los títulos de Barcos con Liga de Quito

Como delantero de Liga de Quito, Hernán Barcos ganó una Recopa Sudamericana, un campeonato ecuatoriano en 2010 y también fue clave para el título de 2018, aunque ese año no lo terminó jugando con los colores de LDU. El ‘Pirata’ es muy querido en Ecuador.

Encuesta¿Ves a Barcos regresando a Liga de Quito? ¿Ves a Barcos regresando a Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: