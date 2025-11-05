Efecto Hincapié: Bayer Leverkusen va por otro crack de Ecuador

Uno de los pilares claves del Bayer Leverkusen campeón del triplete doméstico en Alemania la temporada pasadaa fue el ecuatoriano Piero Hincapié. El club de la Bundesliga quedó tan impresionado que va por otro jugador ecuatoriano según nuevos reportes de prensa.

El gigante de Alemania es el nuevo interesado en fichar a Jeremy Arevalo según Ekrem Konur, el periodista señala que ya hubo contacto con el equipo y la familia del futbolista. Arevalo también tuvo contactos con el AS Roma de Italia, ambos equipos estarían dispuestos a pagar su cláusula de salida.

Racing de Santander de la Segunda División de España lo firmó con una cláusula de 7 millones de euros, cifra accesible para los dos equipos. Pieza clave en el equipo muchos hinchas lo piden también convocado a la Selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre.

Jeremy Arevalo tiene contrato firmado con Racing por dos temporadas y media más, a sus 21 años podría dar el salto a un grande de Europa así como a la primera de la Selección de Ecuador.

El salario que ganaría tanto en la Bundesliga como en la Serie A ascendería hasta más de 500 mil dólares al año. Actualmente estaría cobrando cerca de 70 mil dólares anuales.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 12 partidos, en los que lleva más de 600 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 7 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Estos partidos son claves pensando en el ranking FIFA de la Selección de Ecuador y la chance de entrar al Bombo 2 del sorteo del Mundial en diciembre.

Jeremy Arevalo, figura de Racing de Santander. Foto: Racing.

