Tiago Nunes lanzó una contundente indirecta a la directiva de Liga de Quito tras caer goleado vs. Palmeiras

Liga de Quito cayó eliminado en Copa Libertadores tras perder 4-0 contra Palmeiras, y entre las declaraciones del entrenandor Tiago Nunes, hubo una indirecta a la directiva del club para el próximo año.

“Necesitamos mejorar en una plantilla un poco más larga, porque llegar a esta instancia en octubre y estar en tres competencias nos pasa factura. Nos faltan jugadores por lesión, suspensión y por estar en la selección”, dijo sobre el armado del plantel que espera para el 2026.

Precisamente una de las interpretaciones que hubo sobre Liga de Quito es que la directiva rechazó varias oportunidades para reforzarse con jugadores a lo largo del año. Los ‘albos’ no encontraron variantes para la llegada de Jhojan Julio y Ezequiel Piovi y luego perdieron a Álex Arce.

Con la baja de solo dos jugadores como Bryan Ramírez y Gonzalo Valle, el equipo perdió rendimiento considerablemente. Los hinchas también piden más refuerzos para competir con los tres torneos.

“Hicimos un gran esfuerzo, pero Palmeiras fue mejor. Nos faltó capacidad para generar más peligro. Esta eliminación nos dejará muchas lecciones”, dijo sobre el partido.

