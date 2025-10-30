Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Liga de Quito podría ver a uno de sus campeones fichando por Independiente del Valle para la siguiente temporada en un sorpresivo camisetazo.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026
Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Liga de Quito podría ver a uno de sus jugadores campeones yéndose a un rival directo, y es que Independiente del Valle estaría interesado en el traspaso de uno de sus recientes goleadores, según rumores de prensa.

El portal TransferMrkt en su sección de rumores señala que Djorkaeff Reasco entró en planes de Independiente del Valle para el 2026. El delantero retomó un nivel destacado en El Nacional.

Hace semanas desde los representantes de Reasco confirmaron que lo iban a ofrecer a Liga de Quito, sin embargo ahora son los ‘Rayados’ quiénes se meten en el camino. Reasco acaba contrato con los ‘militares’ en diciembre y es casi confirmado que no seguirá en el equipo.

Cuando El Nacional peleaba el descenso, recibió ofertas de México, Croacia y Rusia, sin embargo todas las partes priorizaron lo deportivo y no fue traspasado a Europa.

El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

ver también

El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Djorkaeff Reasco – Liga de Quito.

Djorkaeff Reasco – Liga de Quito.

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

ver también

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

Djorkaeff Reasco fue campeón como canterano en Liga de Quito en el 2018, y luego sumó las Supercopas Ecuador 2020 y 2021. Tras el Mundial fue prestado a Newells Old Boys.

Publicidad
Gonzalo Plata se hizo expulsar y la drástica reacción de Flamengo con el ecuatoriano

ver también

Gonzalo Plata se hizo expulsar y la drástica reacción de Flamengo con el ecuatoriano

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

ver también

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

En síntesis

  • Djorkaeff Reasco es un jugador campeón con Liga de Quito que interesa a Independiente del Valle para 2026.
  • El portal TransferMrkt reporta que Djorkaeff Reasco está en los planes de Independiente del Valle.
  • Djorkaeff Reasco finaliza su contrato con El Nacional en diciembre, y no continuaría en el equipo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Sorpresa: Joao Rojas recibió la oferta de otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Sorpresa: Joao Rojas recibió la oferta de otro grande de LigaPro

Si Liga de Quito gana la Copa Libertadores podría jugar todos estos torneos
Copa Libertadores

Si Liga de Quito gana la Copa Libertadores podría jugar todos estos torneos

Liga de Quito se estaría alistando para recibir una muy mala noticia de CONMEBOL
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito se estaría alistando para recibir una muy mala noticia de CONMEBOL

Gonzalo Plata se hizo expulsar y la drástica reacción de Flamengo con el ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Plata se hizo expulsar y la drástica reacción de Flamengo con el ecuatoriano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo