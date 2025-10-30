Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Liga de Quito podría ver a uno de sus jugadores campeones yéndose a un rival directo, y es que Independiente del Valle estaría interesado en el traspaso de uno de sus recientes goleadores, según rumores de prensa.
El portal TransferMrkt en su sección de rumores señala que Djorkaeff Reasco entró en planes de Independiente del Valle para el 2026. El delantero retomó un nivel destacado en El Nacional.
Hace semanas desde los representantes de Reasco confirmaron que lo iban a ofrecer a Liga de Quito, sin embargo ahora son los ‘Rayados’ quiénes se meten en el camino. Reasco acaba contrato con los ‘militares’ en diciembre y es casi confirmado que no seguirá en el equipo.
Cuando El Nacional peleaba el descenso, recibió ofertas de México, Croacia y Rusia, sin embargo todas las partes priorizaron lo deportivo y no fue traspasado a Europa.
Djorkaeff Reasco – Liga de Quito.
Djorkaeff Reasco fue campeón como canterano en Liga de Quito en el 2018, y luego sumó las Supercopas Ecuador 2020 y 2021. Tras el Mundial fue prestado a Newells Old Boys.
Los fichajes de Liga de Quito para este 2025
Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.
En síntesis
- Djorkaeff Reasco es un jugador campeón con Liga de Quito que interesa a Independiente del Valle para 2026.
- El portal TransferMrkt reporta que Djorkaeff Reasco está en los planes de Independiente del Valle.
- Djorkaeff Reasco finaliza su contrato con El Nacional en diciembre, y no continuaría en el equipo.