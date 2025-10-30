Es tendencia:
Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

Uno de los titulares de Liga de Quito recibió una oferta de Fluminense, uno de los rivales más emblemáticos del club ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Los jugadores del Liga de Quito semifinalista de América siguen recibiendo ofertas de otros clubes, y ahora trasciende que un rival histórico de la U va por un titular ‘albo’. El Fluminense de Brasil pone 2 millones de dólares por un fijo en el once de Liga.

Según rumores de la prensa de Quito, Ricardo Adé fue pedido por Luis Zubeldía para el Fluminense 2026. El DT argentino lo tuvo una temporada y fue el que lo pidió para el equipo.

El haitiano de 35 años fue renovado hace poco y ahora con ofertas de grandes del continente tendrá que decidir si se queda o es vendido. La salida de Adé obligaría a Liga a fichar dos defensores titulares.

Desde el propio Brasileirao, el Inter de Porto Alegre también quiere fichar a Ricardo Adé. La directiva señaló que recién en diciembre analizarán ofertas por sus jugadores.

Ricardo Adé – Selección Haití.

Ricardo Adé – Selección Haití.

Ricardo Adé llegó en el 2021 al fútbol ecuatoriano y pasó a Aucas donde fue campeón ecuatoriano 2022 y luego a Liga, dónde ganó un doblete de LigaPro y Sudamericana 2023, LigaPro 2024 y Supercopa 2025.

