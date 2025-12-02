El duro golpe de la CONMEBOL a Liga de Quito pese a su histórica Libertadores

Pese a la eliminación, Liga de Quito realizó una destacada Copa Libertadores, aunque parece que para la CONMEBOL no fue así. La institución sacó una publicación del torneo y le dio un duro golpe a Liga.

A través de las redes sociales de la Copa Libertadores, la CONMEBOL publicó el once destacado de todo el torneo. Para mala suerte de Liga, fueron el único club semifinalista que no tuvo al menos un representante en el once ideal.

Racing de Argentina y los brasileños Palmeiras y Flamengo coparon el once elegido por los analistas técnicos de la CONMEBOL. Como era de esperarse, Flamego con siete representantes domina el once.

Los hinchas de Liga de Quito reclamaron que jugadores como Bryan Ramírez, Carlos Gruezo y Gabriel Villamil pudieron haber estado tras su destacada participación.

Agustín Rossi; Gómez, Danilo, Pereira; De Arrascaeta, Pulgar, Sosa, Carrascal; López, Martínez, Pedro son los once jugadores que la CONMEBOL eligió como los mejores del año.

Publicidad

Publicidad

La fortuna que obtuvo en la final de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol por haber ganado la Copa Libertadores 2025, hizo que Flamengo se llevara 24 millones de dólares, lo que representa el premio más alto recibido por un equipo sudamericano.

En resumen