El duro golpe de la CONMEBOL a Liga de Quito pese a su histórica Libertadores

La CONMEBOL se olvidó de Liga de Quito pese a su histórica Copa Libertadores en relación a un posteo publicado en redes sociales.

Por Gustavo Dávila

El duro golpe de la CONMEBOL a Liga de Quito pese a su histórica Libertadores Foto: Getty
El duro golpe de la CONMEBOL a Liga de Quito pese a su histórica Libertadores Foto: Getty

Pese a la eliminación, Liga de Quito realizó una destacada Copa Libertadores, aunque parece que para la CONMEBOL no fue así. La institución sacó una publicación del torneo y le dio un duro golpe a Liga.

A través de las redes sociales de la Copa Libertadores, la CONMEBOL publicó el once destacado de todo el torneo. Para mala suerte de Liga, fueron el único club semifinalista que no tuvo al menos un representante en el once ideal.

Racing de Argentina y los brasileños Palmeiras y Flamengo coparon el once elegido por los analistas técnicos de la CONMEBOL. Como era de esperarse, Flamego con siete representantes domina el once.

Los hinchas de Liga de Quito reclamaron que jugadores como Bryan Ramírez, Carlos Gruezo y Gabriel Villamil pudieron haber estado tras su destacada participación.

Agustín Rossi; Gómez, Danilo, Pereira; De Arrascaeta, Pulgar, Sosa, Carrascal; López, Martínez, Pedro son los once jugadores que la CONMEBOL eligió como los mejores del año.

La fortuna que obtuvo en la final de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol por haber ganado la Copa Libertadores 2025, hizo que Flamengo se llevara 24 millones de dólares, lo que representa el premio más alto recibido por un equipo sudamericano.

En resumen

  • Liga de Quito fue el único club semifinalista de Copa Libertadores sin representantes en el once ideal CONMEBOL.
  • El once ideal, publicado por la CONMEBOL, fue copado por Racing, Palmeiras y Flamengo.
  • Flamengo domina el once ideal con siete jugadores elegidos por los analistas técnicos.
