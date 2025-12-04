Liga de Quito clasificó a la gran final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec por penales, sin embargo no todo fue alegría para los hinchas. En redes sociales, los hinchas criticaron a tres jugadores y exigen su salida.

Gianfranco Allala, defensor central volvió a ser de los más criticados y piden la salida del uruguayo además de que no sea tomado en cuenta para la final vs. U. Católica.

Tiago Nunes le ha dado varias oportunidades pero Kevin Minda sigue sin rendir en el equipo. Minda fue de los más flojos del mediocampo para que Emelec pueda generar sin problema.

Finalmente, pese a ser el hombre de los goles importantes, Lisandro Alzugaray se lo ha visto cansado en varios partidos producto del trajín y los aficionados pidieron una renovación para el argentino.

El DT brasileño puso un plantel alterno confiado en el resultado de la ida con el 1-2 en el Capwell sin embargo perdieron y tuvieron que forzar la clasificación vía penales.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Kevin Minda – LDUQ 2025-

