Darwin Guagua es la siguiente gran joya de Independiente del Valle que se marcharía en algún momento a Europa. El joven jugador ya desató la polémica por su debut en la Selección de Ecuador, pero ha podido sacarse esa “mochila” y rendir al gran nivel en IDV y volver a ser convocado.

Ahora, según la información de Nicolás Ayala, el equipo que estaría interesado en Darwin Guagua sería el Celta de Vigo de España. Este sería un importante y gran salto para el futbolista ecuatoriano, a una de las mejores Ligas del mundo, a un equipo muy tradicional.

Aunque Celta de Vigo está lejos de competir por la cúspide de España, a nivel local se ha ganado el respeto por su gran tradición y larga estadía en la primera división. De ahí que, se vea como un lugar idóneo para que Guagua dé un salto en Europa.

También se ha especulado con el futuro del jugador, vinculándolo a Alemania y otras grandes Ligas de Europa. No obstante, no se ha podido concretar su salida. El joven jugador cumplirá 18 años en el próximo mes de noviembre y eso le alcanzará para ya viajar a Europa si ficha por alguno de estos clubes.

Darwin Guagua ha ganado espacio en Independiente del Valle. (Foto: IDV)

Independiente del Valle también estaría muy atento a las ofertas que llegan por Guagua, ya que es posible que el joven jugador termine disputando el Mundial con la Selección de Ecuador, y eso aumentaría su precio para cualquier transferencia. Por lo cual, no habría “apuro” de una venta.

Las estadísticas de Darwin Guagua en la Selección de Ecuador

En toda la temporada, entre Independiente del Valle y hasta la mayor de la Selección de Ecuador, Darwin Guagua ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El volante lleva más de 1.300 minutos en cancha.

Los millones que cuesta Darwin Guagua

Actualmente, según transfermark, Darwin Guagua tiene un costo de 2 millones de dólares. Este sería un valor referencia para cualquier oferta y también es una cifra que termina siendo “accesible” para Celta de Vigo o cualquier otro equipo que lo quiera pagar.

