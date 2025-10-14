Este martes 14 de octubre de 2025 la Selección de Ecuador jugará contra México por un amistoso internacional en la fecha FIFA. Sin embargo, nuevamente Sebastián Beccacece volvería al centro de la polémica por una decisión de darle minutos a este jugador.

De acuerdo a la revelación de Jhoanna Calderón, Jhoanner Chávez se encaminaría a ser titular contra México, en una nueva polémica decisión en la Selección de Ecuador. Debido a que, el lateral no juega desde enero de 2025 y llevaba varios meses lesionado.

Ahora Chávez ya se recuperó de su lesión y entrena con su equipo, sin embargo, no ha jugado ni 1 solo minuto desde ese regreso. De ahí que, sorprenda que Beccacece “se arriesgue” a la polémica y decida darle minutos a este jugador por encima de otros nombres.

La posibilidad de que Chávez juegue salió porque el lateral ecuatoriano, Pervis Estupiñán, presentó molestias en su tobillo, y esto impediría que juegue. Beccacece no lo arriesgaría con el AC Milan también muy pendiente de qué pasa con él.

ver también Liga de Quito todavía no juega contra Palmeiras y ya ganó esta gigante fortuna

Jhoanner Chávez supo ser titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece ya se vio envuelto en varias polémicas por sus diferentes convocatorias en la Selección de Ecuador y por hace pocos meses hacer debutar a Darwin Guagua, cuando no había ni jugado con la camiseta de Independiente del Valle.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

¿Cuándo fue el último partido de Jhoanner Chávez?

El último partido de Jhoanner Chávez jugando en la cancha fue con el Lens el pasado 5 de enero, cuando se lesionó ante Toulouse. Desde entonces, el lateral no volvió a tener minutos.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Ecuador?

Estos son los canales para ver el partido de México vs Ecuador:

Ecuador: El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido)

El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido) México: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Canal 5, Azteca 7, TUDN Estados Unidos: TUDN y Univisión

Las alineaciones de Ecuador y México:

Así saldrían Ecuador y México a jugar su partido amistoso:

Once de Ecuador: Galíndez, Chávez (Estupiñán), Pacho, Ordóñez, Preciado; Denil Castillo, Franco, Vite, Nilson Angulo, Yeboah, Enner Valencia.

Publicidad

Publicidad

Once de México: Acevedo (Malagón), Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Ruiz, Lainez, Pineda, Vega y Santiago Giménez.