Argentina y Colombia definirán a un finalista del Mundial Sub-20, sin embargo, FIFA ha sorprendido a todos y sancionó a diferentes jugadores de ambos equipos. El equipo ‘Cafetero’ pierde a dos grandes figuras como Neyser Villarreal y Carlos Sanabria. Pero Argentina también se queda sin una estrella.

La Selección de Argentina se quedó sin Maher Carrizo. La figura de la ‘Albiceleste’ y de la reciente Copa Libertadores 2025 con Vélez Sarsfield, sumó una nueva tarjeta amarilla, contra México. Eso lo dejó fuera de las semifinales y solo volvería para una eventual final o partido por el tercer puesto.

La baja de Carrizo es un problema muy delicado para la Selección de Argentina, ya que el jugador viene siendo una figura en todos los partidos del torneo. Ante México, en los cuartos de final, fue el responsable de abrir el marcador al minuto 9′.

Con la baja de Carrizo, la Selección de Colombia puede aprovechar la “escasa” idea de juego que le queda a la ‘Albiceleste’ para tratar de controlar el partido y quitarle la pelota.

ver también FIFA sanciona a la Selección Colombia y le da ventaja a Argentina para la semifinal del Mundial Sub-20

Carrizo viene siendo figura de esta Copa Libertadores. (Foto: GettyImages)

El eventual ganador de esta semifinal entre Colombia y Argentina, se podrán encontrar en la final del torneo con el ganador de llave entre Marruecos y Francia, que están por el otro lado del cuadro. Argentina es el máximo campeón de esta categoría con 6 mundiales.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién es Néiser Villarreal, el héroe de Colombia en el Mundial Sub 20, que dedica sus goles a su padre asesinado

¿A qué hora juegan Colombia vs Argentina por el Mundial Sub-20?

Las semifinales entre Colombia contra Argentina por el Mundial Sub-20 se jugarán desde las 18H00 (CO) 20H00 (Arg) de este miércoles, 15 de octubre de 2025. El encuentro también será transmitido en exclusiva por la señal de DSports.