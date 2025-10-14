Es tendencia:
¿Ecuador puede desatar una crisis en México? Así está el futuro de Javier Aguirre en la previa del partido

Así está el futuro del DT de México antes de jugar contra Ecuador en la fecha FIFA.

Por Jose Cedeño Mendoza

Hay muchas críticas para el entrenador de México en la previa del partido contra Ecuador. Javier Aguirre quedó expuesto ante los hinchas y la prensa, después que su equipo perdiera 4 a 0 contra Colombia. Ahora en la previa de enfrentar a ‘La Tri’ se reveló cuál es la postura de la dirigencia.

De acuerdo a la revelación de David Faitelson, la dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los clubes han decidido darle todo su apoyo a Javier Aguirre. Es decir, sin importar el resultado contra Ecuador, seguirá siendo el entrenador.

Por otro lado, ‘La Tri’ llega obligada a sumar una victoria contra México pensando en los bombos del sorteo del Mundial 2026. Ecuador también viene de un empate complicado contra Estados Unidos, por lo cual, está obligado a sumar una victoria para que Beccacece no sea tan cuestionado.

Con esta postura de la directiva de los clubes y de la FMF, se presume que Aguirre será el entrenador de México en el Mundial de 2026. Faitelson reveló que ‘El Vasco’ seguirá siendo el número 1 de México sin importar lo que pase los partidos previos.

La Selección de Ecuador también buscará una nueva victoria ante México, después de dos empates consecutivos 0 a 0. Uno fue por Copa América y terminó alcanzando a ‘La Tri’ para clasificar a los cuartos de final. La última victoria ecuatoriana fue en 2021 con un marcador de 3 a 2.

¿A qué hora comienza el partido en Ecuador y México?

El partido de este 14 de octubre entre Ecuador y México se jugará en un horario poco inusual, ya que comenzará a las 21H30 (Ecuador) 20H30 (México). Se espera un estadio casi al tope de su capacidad, pese a la dura goleada que recibió ‘El Tri’ en la última jornada.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Ecuador?

Estos son los canales para ver el partido de México vs Ecuador:

  • EcuadorEl Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido)
  • México: Canal 5, Azteca 7, TUDN
  • Estados Unidos: TUDN y Univisión
