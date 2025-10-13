Es tendencia:
Seleccion Ecuador

México vs Ecuador: ¿A qué hora juegan y qué canal pasa el partido?

Estos son todos los canales disponibles para ver el partido amistoso de Ecuador vs México.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales y horarios para ver Ecuador vs México por un amistoso internacional
© GettyImages/ Edit BVLos canales y horarios para ver Ecuador vs México por un amistoso internacional

Este martes 14 de octubre de 2025 juegan un nuevo amistoso la Selección de Ecuador contra México. Este encuentro es clave para ambos entrenadores, quienes llegan muy cuestionados. Tanto Beccacece como Aguirre necesitan triunfos para sumar tranquilidad a sus procesos.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Ecuador?

Estos son los canales para ver el partido de México vs Ecuador:

  • Ecuador: El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido)
  • México: Canal 5, Azteca 7, TUDN
  • Estados Unidos: TUDN y Univisión

Ambas selecciones no llegan con buenos resultados tras sus primeros amistosos, México fue goleado de la peor manera contra Colombia, mientras que Ecuador dejó escapar un triunfo clave contra Estados Unidos sobre los minutos finales del partido.

¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

¿A qué hora comienza el partido en Ecuador y México?

El partido de este 14 de octubre entre Ecuador y México se jugará en un horario poco inusual, ya que comenzará a las 21H30 (Ecuador) 20H30 (México). Se espera un estadio casi al tope de su capacidad, pese a la dura goleada que recibió ‘El Tri’ en la última jornada.

¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

Las alineaciones de Ecuador y México:

Así saldrían Ecuador y México a jugar su partido amistoso:

Once de Ecuador: Galíndez, Estupiñán, Pacho, Ordóñez, Preciado; Denil Castillo, Franco, Vite, Nilson Angulo, Yeboah, Enner Valencia.

Once de México: Acevedo (Malagón), Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Ruiz, Lainez, Pineda, Vega y Santiago Giménez.

Jose Cedeño Mendoza
