El extremo argentino que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito ¿cuánto cuesta?

Liga de Quito busca un nuevo extremo izquierdo y los 'albos' ofertaron por un jugador de uno de los grandes de Argentina.

Por Gustavo Dávila

El extremo argentino que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito ¿cuánto cuesta? Foto: Getty

Liga de Quito tiene como prioridad el fichaje de un extremo izquierdo para el 2026 y además de Janner Corozo, los ‘albos’ ofertaron por otro jugador de un grande de Argentina.

Diego Tarzia de Independiente de Avellaneda recibió una oferta para jugar en Liga de cara al 2026, el monto ofrecido fue de 150 mil dólares por el argentino de 22 años. La respuesta no demoró y en principio la suma fue considerada insuficiente.

Matías Martínez cuenta que el objetivo de Independiente es recibir 200 mil dólares más para dejarlo ir, ahora resta ver si Liga de Quito llega a esa cifra por el jugador argentino.

Liga de Quito tendría cerrado ya a Janner Corozo y buscarían un extremo más. Por el momento en esa banda tienen a Alexander Alvarado y Bryan Ramírez, este último se iría.

Lautaro Pastrán ya dejó el equipo tras un año irregular y con la salida de Ramírez quedan dos vacantes. Tiago Nunes también pidió un delantero, un volante central y dos defensores.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Diego Tarzia – Independiente de Avellaneda. Foto: Getty

En resumen

  • Diego Tarzia de Independiente recibió una oferta de 150 mil dólares para unirse a Liga.
  • El club argentino solicita 200 mil dólares adicionales para concretar el traspaso del jugador de 22 años.
  • Liga de Quito ya tendría cerrado el fichaje de Janner Corozo para la temporada 2026.
Gustavo Dávila
