Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Alejandro Cabeza dejó Liga de Quito y tiene nuevo club ¿va al Astillero?

Alejandro Cabeza no es más jugador de Liga de Quito y ya encontró nuevo equipo para seguir su carrera mientras lo ponen en Emelec.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Alejandro Cabeza dejó Liga de Quito y tiene nuevo club ¿va al Astillero? Foto: Getty
Alejandro Cabeza dejó Liga de Quito y tiene nuevo club ¿va al Astillero? Foto: Getty

Liga de Quito no tuvo en planes a Alejandro Cabeza y el delantero ecuatoriano tuvo que buscar nuevo equipo. Había rumores de que lo querían desde el Astillero pero el ex Emelec se va al exterior.

Alejandro Cabeza es nuevo jugador del CSD Municipal de Guatemala, un destino menos competitivo del campeonato ecuatoriano. En Liga anotó cuatro goles en 20 partidos disputados en este 2025.

Cabeza viene de una racha de temporadas con pocos goles, en tres equipos jugó solo 26 partidos y anotó 1 gol y 2 asistencias. Tuvo un paso por Rusia pero llegó apenas 1 partido.

Con la llegada de Deyverson y la permanencia de Michael Estrada y Jeison Medina, Alejandro Cabeza no tendrá espacio en el equipo ‘albo’ y no fue renovado.

Su mejor etapa fue en Independiente del Valle cuando era juvenil, ahí anotó 18 goles y dio 16 asistencias en 102 partidos. A los 22 años dejó el equipo de Sangolquí.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano

ver también

Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano

Alejandro Cabeza despedida LDU.

Alejandro Cabeza despedida LDU.

En resumen

  • Alejandro Cabeza es nuevo refuerzo del CSD Municipal de Guatemala tras no renovar con Liga.
  • El delantero ecuatoriano registró 4 goles en 20 partidos disputados con el club “albo”.
  • Deyverson, Estrada y Medina ocuparán los puestos de ataque en la plantilla de Liga 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Se le quieren cruzar! Barcelona tenía atado a Vitinho y otro grande de LigaPro también lo quiere
Fútbol de Ecuador

¡Se le quieren cruzar! Barcelona tenía atado a Vitinho y otro grande de LigaPro también lo quiere

Delfín sorprende y se queda con un campeón de Copa Sudamericana de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Delfín sorprende y se queda con un campeón de Copa Sudamericana de Liga de Quito

Liga de Quito no le da una oportunidad y ahora este equipo de Europa va por Michael Bermúdez
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito no le da una oportunidad y ahora este equipo de Europa va por Michael Bermúdez

Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo