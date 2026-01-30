Alejandro Cabeza dejó Liga de Quito y tiene nuevo club ¿va al Astillero?

Liga de Quito no tuvo en planes a Alejandro Cabeza y el delantero ecuatoriano tuvo que buscar nuevo equipo. Había rumores de que lo querían desde el Astillero pero el ex Emelec se va al exterior.

Alejandro Cabeza es nuevo jugador del CSD Municipal de Guatemala, un destino menos competitivo del campeonato ecuatoriano. En Liga anotó cuatro goles en 20 partidos disputados en este 2025.

Cabeza viene de una racha de temporadas con pocos goles, en tres equipos jugó solo 26 partidos y anotó 1 gol y 2 asistencias. Tuvo un paso por Rusia pero llegó apenas 1 partido.

Con la llegada de Deyverson y la permanencia de Michael Estrada y Jeison Medina, Alejandro Cabeza no tendrá espacio en el equipo ‘albo’ y no fue renovado.

Su mejor etapa fue en Independiente del Valle cuando era juvenil, ahí anotó 18 goles y dio 16 asistencias en 102 partidos. A los 22 años dejó el equipo de Sangolquí.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

