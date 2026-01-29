Este jueves 29 de enero de 2026 llegó un nuevo escándalo para Emelec, puesto que, se reveló que el ‘Bombillo’, en la directiva de Jorge Guzmán, le terminó ofreciendo a un jugador de segunda categoría, un salario de 20 mil dólares. Este salario no lo ganarían ni jugadores de primera división.

Nuevo escándalo sacude las puertas de Emelec, y es que se reveló que el ‘Bombillo’ firmó a Alisther Daniel Villagómez, un jugador que estaba en Astillero en la tercera categoría de Ecuador, con un salario de 20 mil dólares y una prima de fichaje de 10 mil dólares.

De acuerdo a la revelación de Carlos Gómez en redes sociales, los documentos fueron firmados por Jorge Guzmán, pero el fichaje nunca fue anunciado por Emelec. Revisando el historial de Villagómez se confirma que él nunca había jugado en primera categoría ni en Serie B.

El sueldo de 20 mil dólares es lo que más indigna a los hinchas azules, puesto que, hay varios jugadores de primera categoría que no ganan ni ese salario. Por ejemplo, Darío Benedetto llega a Barcelona SC a percibir un salario mensual de 15 mil dólares y las carreras son incomprables.

El contrato que Emelec le estaba dando Alisther Villagómez. (Foto: @Carlosgomez9010)

Nuevo hecho que vuelve a mostrar la pésima gestión que estaba recibiendo Emelec y que lo tiene al borde la quiebra y el descenso antes de empezar la temporada. La directiva de Jorge Guzmán terminó debiendo a sus futbolistas más de 5 meses de salario.

Los equipos en los que ha estado Alisther Villagómez

Villagómez, de acuerdo a Transfermark, nunca puso un pie en la primera división de Ecuador. El jugador de 26 años, ha pasado por clubes como Unión Española, Deportivo Quito, Pelileo, Rocafuerte y los últimos años en Astillero, todos de ascenso nacional.

Las deudas millonarias de Emelec

Con este contrato se entiende como Emelec llegó a tener las grandes deudas que ahora registra. El club, por ejemplo, debe a sus jugadores más de 5 meses de salario, que suman más de 600 mil dólares, debe sanciones en FIFA, y cada viernes tiene que pagar diferentes montos por deudas en FEF.

