El insólito mensaje de Antonio Valencia sobre el caso de Christian Lara: “Nadie sabe lo de nadie…”

Antonio Valencia sorprendió a todos en redes sociales con un mensaje por el polémico caso de Christian Lara. El ‘Diablito’ está preso tras ser detenido y vinculado a un robo a mano armada en el sur de Quito. AV25 se ganó las críticas en redes sociales por este mensaje.

En su cuentas oficiales, Antonio Valencia publicó una imagen sobre Lara con frases como “Tristeza profunda” o el “Adiós del diablito”. Pero la polémica vino con lo que escribió el ex capitán del Manchester United.

“Me da mucho pesar la noticia sobre Cristhian Lara, al final nadie sabe lo de nadie. Solo le pido a Dios que cuide de todos nuestros corazones, y que Cristian esté en mejor situación el día de mañana”, fue el mensaje que terminó escribiendo Valencia.

Ante esto varios aficionados comentaron en contra de la postura del jugador: “¿Pena? No, pena no se debe tener por alguien que tomó su propia decisión de ser un delincuente”. “Le daba pena un delincuente jajaja”. Nada cada quien sabe lo que hace, todos sabemos lo que es el bien y el mal”, escribieron varios hinchas.

El comentario de Antonio Valencia sobre Christian Lara. (Captura de pantalla)

Valencia y Lara compartieron en varias ocasiones en la Selección de Ecuador, además también estuvieron juntos en El Nacional. Se espera que en las próximos horas se den novedades oficiales sobre el estado del jugador, que recibió prisión preventiva.

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Los comentarios de los hinchas contra Antonio Valencia

Los hinchas se enojaron con Valencia y le pusieron estos mensajes. No obstante, a diferencia de otros casos el ex capitán de la Selección de Ecuador no ha borrado el mensaje:

Le respondieron a Antonio Valencia. (Captura de pantalla)

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En síntesis:

Antonio Valencia expresó “tristeza profunda” por la detención de su excompañero Christian Lara .

expresó “tristeza profunda” por la detención de su excompañero . El futbolista Christian Lara recibió prisión preventiva por robo a mano armada en Quito .

recibió por robo a mano armada en . Los usuarios criticaron el mensaje de Valencia por solidarizarse con un presunto delincuente.