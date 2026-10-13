El jugador ecuatoriano que rechazó fichar por el Real Madrid: “Tuve la oportunidad…”

Real Madrid todavía no tiene a ningún ecuatoriano en su historia y estuvo muy cerca de fichar a este jugador, pero los rechazó.

El Real Madrid es el sueño de cualquier jugador profesional, por ser uno de los equipos más grandes del mundo. Sin embargo, nunca en su historia un jugador ecuatoriano vistió estos colores, y ahora se revela que incluso un seleccionado ecuatoriano los rechazó.

El jugador ecuatoriano que rechazó la posibilidad de fichar por Real Madrid fue Antonio Valencia. En su mejor momento en el United, el delantero ecuatoriano tuvo la chance de mudarse a jugar a Real Madrid, pero finalmente el tricolor declinó esa posibilidad.

“Tuve la oportunidad de fichar por Real Madrid, pero mi familia es lo más importante. Estaban cómodos en Manchester. La decisión pasó por ahí”, comentó el jugador ecuatoriano a Diario As. Con lo cual, se confirma que Valencia pudo ser jugadores del Madrid, pero rechazó esa chance.

Por otro lado, hay que recalcar que el Madrid también estuvo interesado en Antonio Valencia, incluso mucho antes de que el ecuatoriano llegue a Inglaterra. En su etapa en Villarreal, también es sabido que el extremo ecuatoriano gustaba en la ‘Casa Blanca’.

Antonio Valencia enfrentó al Real Madrid en otras ocasiones. (Foto: GettyImages)

“Ahora, mirando hacia atrás, estoy orgulloso, primero de que la gente del Madrid se fijara en un jugador como yo; y después, de la carrera que tuve en el Manchester“, sentenció el ecuatoriano en diálogo con Diario AS sobre su chance de llegar al Madrid.

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Los números de Antonio Valencia en Manchester United

Con la camiseta del Manchester United, Antonio Valencia llegó a jugar un total de 339 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 25 goles y dio 58 asistencias. Fue capitán del club y levantó varios campeonatos, entre ellos, la Europa League.

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