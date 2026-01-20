El jugador que tenía todo arreglado con Emelec hasta que se fue Jorge Guzmán

Emelec tendrá que pausar el armado de su plantel para la siguiente temporada luego de la resolución del Ministerio del Deporte que anula la victoria electoral de Jorge Guzmán. Esta decisión obligará a los azules a frenar negociaciones con jugadores.

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez finalmente había aceptado las condiciones económicas que Emelec le puso para el 2026. El delantero ecuatoriano finalmente no llegará debido a que no esperaría los mínimo 90 días que demore la convocatoria a elecciones.

Emelec necesita tres delanteros tras la salida de Josué Cuero, Jaime Ayoví y Facundo Castelli y ya tenía la llegada del goleador del Cuenca Juniors, pero ahora quedaría en nada.

La FEF y el intereventor demorarán entre 90 a 180 días a convocar elecciones, ahí solo podrán usar recursos para cuestiones del día a día y tal vez deudas urgentes, sin embargo para refuerzos tendrán que esperar.

Christian Noboa, ‘Pepe’ Auad y ‘Chalo’ Vargas son algunos de los nombres que figuran como posibles candidatos a la presidencia de Emelec, aunque aún no hay candidaturas oficiales.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

Roberto Ordóñez ya jugó en Emelec en el 2022.

