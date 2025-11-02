El Liverpool lo quiere y Nilson Angulo marca un GOLAZO en Bélgica

Parece que los rumores de un posible fichaje de Nilson Angulo a la Premier League motivaron al ecuatoriano. Este fin de semana el seleccionado ecuatoriano se mandó uno de los mejores goles de su carrera.

Anotó el 3-1 de la victoria del Anderlecht en la liga local, el ecuatoriano recibió en banda y tras hacer un sombrero a un rival y hacer una gambeta con dos marcas encimas quedó frente al arco y puso el balón a un costado en una jugada que se llevó los aplausos de sus compañeros.

El 3-1 contra el Mechelen los pone 3eros en la tabla con 22 puntos, aún lejos del Unión St. Gilloise de Kevin Rodríguez, quién también anotó este fin de semana. Nilson Angulo cumplió otra tiularidad.

El ex Liga de Quito llegó a los 3 goles y 5 asistencias en 18 partidos y a sus 22 años podría dar el salto al Liverpool por más de 15 millones de euros. Ya en dos ocasiones los de Anfield lo han sondeado.

Nilson Angulo firmó una renovación con el Anderlecht hasta el 2029, aún así la idea es que de el salto a una liga más competitiva luego del Mundial 2026, donde es un convocado fijo.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

En resumen